Власти Запорожской области замедлили работу Google и пригрозили блокировкой

В Запорожской области замедлена работа американской поисковой системы Google. Об этом сообщил РИА "Новости" член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он предупредил, что далее последует блокировка, если сервис не прекратит дезинформацию.

"Работа поисковой системы Google замедлена, и, если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобождённой территории, их ждёт аналогичная участь — блокировка", — уточнил он.

Рогов напомнил, что видеохостинг YouTube, Twitter, а также соцсети Facebook* и Instagram* уже заблокированы в регионе за фейковую информацию, за травлю людей по политическим мотивам и отсутствие на площадках равных условий для выражения позиции.

Ранее власти ДНР приняли решение заблокировать поисковую систему Google на территории республики. Причиной называется тот факт, что сервис открыто, "по приказу своих кураторов из американского правительства", пропагандирует терроризм и насилие в отношении жителей России и Донбасса.