Глава Минобороны Турции заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу Одессы

Россия не имеет никакого отношения к обстрелу одесского порта. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова опубликованы в твиттере военного ведомства.

"В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они [Россия] тщательно расследуют инцидент", — подчеркнул Акар.