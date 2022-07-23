Глава Минобороны Турции заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу Одессы
Россия не имеет никакого отношения к обстрелу одесского порта. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова опубликованы в твиттере военного ведомства.
"В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они [Россия] тщательно расследуют инцидент", — подчеркнул Акар.
Напомним, что генеральный секретарь Организаций Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил ракетные удары в порту Одессы, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. Заместитель его представителя отметил, что 22 июля все стороны взяли на себя чёткие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны Турции