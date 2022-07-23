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Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 15:08
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Глава Минобороны Турции заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу Одессы

Россия не имеет никакого отношения к обстрелу одесского порта. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова опубликованы в твиттере военного ведомства.

"В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они [Россия] тщательно расследуют инцидент", — подчеркнул Акар.

Гутерриш: Зерно будут вывозить из трёх портов — Одессы, Черноморска, Южного
Гутерриш: Зерно будут вывозить из трёх портов — Одессы, Черноморска, Южного

Напомним, что генеральный секретарь Организаций Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил ракетные удары в порту Одессы, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. Заместитель его представителя отметил, что 22 июля все стороны взяли на себя чёткие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны Турции

Анатолий Симоненко
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