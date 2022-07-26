Скрытая угроза: Учёные открыли лавину на дне Атлантики, которая может вызвать мировой коллапс Эксперты сходятся во мнении, что ранее незамеченная лавина на дне океана может аукнуться рядом проблем, включая коллапс мирового транспорта и интернет-коммуникаций. 25 июля, 21:40 4646 4646 11 записывающих инструментов были извлечены с помощью поплавков и маяков после того, как их унесло самой продолжительной подводной лавиной из когда-либо зарегистрированных. Обложка © Durham University

Мировые катаклизмы и наводнение в Конго

20 июля учёные сообщили об открытии подводной лавины, самой длинной в мире на сегодняшний день. Открытие было сделано случайно, два года спустя после катастрофы в Конго. И сегодня ряд выводов экстраполируется на глобальную ситуацию.

В конце 2019 года в Республике Конго был запущен ряд событий, приведших к разрушительным последствиям, при этом цепную реакцию нельзя назвать завершённой. С сентября 2019 года по январь 2020-го акустический доплеровский измеритель течения (ADCP) зарегистрировал 12 потоков в реке Конго. Эти течения в январе 2020 года сломали три доплеровских датчика. 14–16 января 2020 года образовался более мощный и более продолжительный поток, который оторвал уже 11 датчиков. Учёные решили, что датчиков им больше не видать, тем более что последующие события затмили этот мелкий инцидент. В восточной части Республики Конго начался сезон проливных дождей и наводнений. Дожди затопили 16 из 28 провинций.

Событие произошло под водой в каньоне Конго — глубоком каньоне, ведущем от устья реки Конго. Фото © NASA

Водная стихия повредила два подводных кабеля связи, что нарушило интернет-трафик между Нигерией и Южной Африкой. Затем наступил сезон весенних паводков, и ситуация ухудшилась. Наводнение разрушило десятки тысяч домов, привело к гибели десятков людей. По данным миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, больше всего пострадали город Увира и прилегающие районы в Южном Киву. Повреждены гидротехнические сооружения, что вызвало перебои с питьевой водой. Также разрушения спровоцировали вспышку холеры.

Только по официальным данным, наводнение затронуло более 923 тысяч человек, из которых около 400 тысяч были вынуждены сменить место жительства в пределах республики, 170 тысяч оказались за чертой бедности, а 30 тысяч стали беженцами.

Это наводнение стало самым мощным в данной местности за последние 20 лет. Комиссия назвала среди причин катастрофы изменение климата, плохой дренаж и некачественную местную инфраструктуру. Но, как оказалось, самое интересное и жуткое спрятано в глубинах Конго и Атлантического океана.

— Фронт течения последовательно ускорялся с 14–16 января, протянувшись на расстояние свыше 1130 км. Фронт течения двигался со скоростью 5,0–5,2 м/с в течение первых 500 км, затем достиг скорости 8,2 м/с на расстоянии более 1000 км от источника, — отметил в научном исследовании учёный Даремского университета Питер Таллинг.

Оказалось, что этот поток, который назвали "подводной лавиной", "мутным течением", стал частью непрерывного процесса. И сейчас учёные пытаются выяснить, не грозит ли это в будущем ещё более масштабной катастрофой.

Чем опасна вода для человека

Напомним, в январе 2020 года, когда наводнения и ливни обрушились на Республику Конго, учёные потеряли 11 датчиков Доплера (ADCP). Оказалось, что после того, как датчики отломились, они отправились в свободное плавание и начали собирать данные. ADCP уплыли в Атлантический океан и стали дрейфовать по его поверхности, фиксируя колебания волн. Чуть позже учёные смогли перехватить их и достать из океана, датчики за это время собрали колоссальный массив данных, лёгший в основу многотомного труда.

Исследователи смогли установить, что 14 января 2020 года, кроме прочего, образовалась подводная лавина, которая прошла 1,1 км от устья реки Конго и достигла глубоководного района Атлантического океана, где зафиксировалась на глубине 4,5 км. Полученных данных достаточно для того, чтобы сделать определённые прогнозы. Можно сказать, что 2022 год знаменателен тем, что помимо наземных лавин и оползней в горных районах люди узнали о подводных лавинах, не менее разрушительных.

— Подводные лавины представляют собой геологическую опасность. Они разрушают морские телекоммуникационные кабельные сети, которые в настоящее время передают более 99% межконтинентального трафика данных. Он лежит в основе глобального Интернета и многих других аспектов нашей повседневной жизни во всём мире. В январе 2020 года лавина разорвала два телекоммуникационных кабеля, и это привело к сильному замедлению интернет-трафика из Нигерии в Южную Африку, — отметила географ из Даремского университета Меган Бейкер.

Лавина сломала два телекоммуникационных кабеля на морском дне, по которым идёт трафик данных в Западную Африку, что привело к замедлению интернет-трафика из Нигерии в Южную Африку. Фото © Shutterstock

Она подчеркнула, что в апреле 2021 года и январе 2022-го конголезская подводная лавина снова оборвала коммуникационные кабели. При этом до 2020-го таких повреждений не наблюдалось. Теперь же разрушения приобрели циклический характер. Значит ли это, что лавина в Атлантическом океане растёт (а в самом Конго остался её аппендикс), лавины в разных частях множатся, а человечество ничего об этом не подозревает? Ведь подводные лавины, судя по всему, есть везде, где реки соединяются с морями, где присутствует сейсмическая активность.

Что будет, если Интернет исчезнет

В первой половине XX века феномен подводных лавин был ещё не изучен от слова "совсем", и только в результате последних открытий стало понятно, почему землетрясение, случившееся в 1929 году недалеко от побережья Ньюфаундленда, привело к крупнейшему коммуникационному коллапсу. Тогда от подводной лавины, спровоцированной землетрясением, пострадал телеграфный кабель протяжённостью в 400 миль. Интересно, что произошедшее совпало с крахом Нью-Йоркской биржи, хотя прямой связи между событиями нет. А вскоре телеграф заменили на первую глобальную сеть телетайпов — "Телекс". Именно по ней напрямую общалось руководство СССР и США. "Телекс" уступил эстафету Интернету, значение которого для мирового сообщества увеличилось во время CoViD-19. Сегодня Интернет — плоть и кровь жизни.

99% информации передаётся по проводам, лежащим на дне океана. Они соединяют континенты, обходя лишь Антарктиду, их общая длина составляет около 1,2 млн км, число одних лишь гражданских проводов достигает почти 400 штук. А есть ещё военные, провода специального назначения, секретные линии.

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Существует ряд глобальных проектов, которые эту коммуникацию усиливают. Так, компании Far North Digital и Cinia прокладывают подводный кабель длиной 16 500 км через Северо-Западный проход. Он должен связать европейско-североатлантический, североамериканско-арктический и азиатско-северотихоокеанский сегменты. В 2018 году китайцы занялись строительством оптоволоконного кабеля длиной 11 500 км из Португалии в ЮАР. Ассоциация Desarrollo País и телекоммуникационный регулятор Subtel строят чилийско-антарктический коммуникационный канал. Проект Ellalink должен соединить Европу и Южную Америку. Глобальную карту оптоволоконных коммуникаций можно отслеживать в режиме реального времени, она регулярно обновляется.

Но в свете малоизученности феномена подводных лавин, или "мутных потоков", человечество оказывается уязвимым перед стихией. По мнению учёных Даремского университета, в один "прекрасный момент" подводная лавина — точнее, невыявленная и неспрогнозированная цепная реакция — может обрушить весь Интернет.

Мутное течение — это быстрый нисходящий поток воды, вызванный повышенной плотностью из-за большого количества наносов. Иллюстрация © National Ocean Service

— Гигантский провал в Интернете полностью остановит практически каждую электронную деятельность. Ни самолёты, летящие в воздухе, ни фондовый рынок, ни электронные платежи — ничего не будет работать. Просто представьте, сколько систем опирается на Интернет. Среднестатистический житель опирается на успешную работу 250 компьютеров в день. И большинство из них подключены к Интернету и нуждаются в нём для корректной работы, — такой прогноз сделал профессор отдела деловой информации и аналитики Денверского университета Стивен Хааг девять лет назад. За это время зависимость человечества от Глобальной сети только усилилась.

На сегодняшний день причины 10% поломок подводных кабелей — стихийные бедствия. Из них не меньше половины приходится на подводные лавины. Но, по сути, изучение этого феномена началось только недавно, просчитать все риски пока нельзя. Вся проблема в том, что внешний катаклизм, как в случае с наводнением в Конго или землетрясением в Ньюфаундленде, запускает деструктивный процесс, который может незаметно протекать годами.

— В период с 1883 по 1937 год в каньоне Конго обрывы телеграфного кабеля возникали в течение нескольких лет после крупных наводнений. Теперь понятно, что всему виной подводные лавины, — утверждает учёный Даремского университета Питер Таллинг.

Чтобы оптимизировать исследование и прогнозирование катастроф, связанных с подводными лавинами, учёные начали моделировать данные процессы. Пока возникают трудности, так как не до конца ясна их механика. Но уже сделаны выводы о системном характере проблемы, которая включает в себя внешние стихийные бедствия, подводные лавины, износ оптоволоконных коммуникаций, ветхость инфраструктуры на некоторых участках. В короткой перспективе это решаемый вопрос, в долгосрочной он будет зависеть от того, какие человечество примет меры. В настоящий момент учёные пытаются донести результаты исследований до мирового сообщества.

Эксперимент в резервуаре имитирует мутный поток. Кадр из видео © BBC / Florian Pohl / Durham Uni Могут ли подводные лавины обрушить мировой Интернет? 0 Судя по всему, могут Не могут. Одно дело — Конго, другое — весь мир Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков