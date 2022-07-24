ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON

Вооружённые силы России ударом по морскому порту Одессы уничтожили на территории судоремонтного завода украинский военный корабль и склад ракет HARPOON. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет HARPOON", — сказал он.

Конашенков добавил, что также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.