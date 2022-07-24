Семь стран присоединились к тушению крупнейшего лесного пожара в истории Словении
Тушить крупнейший в истории Словении лесной пожар в регионе Крас помогают семь государств. Об этом сообщила вице-премьер, министр иностранных дел страны Таня Файон.
Сгоревший лес в Словении. Видео © Twitter / Tanja Fajon
"Мы тронуты бескорыстной поддержкой наших друзей и соседей, которые помогают Словении в тушении разрушительных пожаров в регионе Крас, крупнейших в нашей истории", — написала она в "Твиттере".
Файон лично поблагодарила коллег из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии. Кроме того, 24 июля словенский министр обороны Марьян Шарец принял в регионе Крас главу МВД Сербии Александра Вулина, поблагодарив его за помощь. Белград, заметил он, откликнулся на просьбу и прислал два пилотируемых вертолёта для тушения.
Самый крупный лесной пожар со времён независимости Словении охватил более двух тысяч гектаров в регионе Крас на юго-западе страны.
Из-за аномальной жары лесные возгорания охватили не только Словению, но и другие страны Европы. Так, в 15 департаментах Франции был объявлен красный код: на западе страны продолжают полыхать леса и заповедники. По данным префектуры региона Новая Аквитания, уже сгорело порядка 11 тысяч гектаров, в операциях по тушению задействовано свыше 1,2 тысячи пожарных. Волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, захлестнула не только Францию, но и Португалию, Испанию, Грецию, Италию, Хорватию, Турцию и Марокко.
Twitter / Evropska komisija