Украинские войска выпустили за день по ДНР почти 500 боеприпасов

По территории Донецкой Народной Республики за один день — 24 июля — Вооружёнными силами Украины (ВСУ) было выпущено более 470 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За сегодняшний день по состоянию на 22:30 мск противник выпустил 474 боеприпаса различного типа", — говорится в сообщении СЦКК.

При этом, отмечается в сообщении, ВСУ применили РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибра 203, 155, 152 и 122 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Так, в Донецке украинские войска обстреляли частный жилой дом. А в Горловке было прямое попадание в поликлинику горбольницы № 1. В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина был ранен мирный житель 1985 года рождения.