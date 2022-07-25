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Опубликовано 24 июля 2022, 21:04

Украинские войска выпустили за день по ДНР почти 500 боеприпасов

СЦКК: ВСУ выпустили по ДНР более 470 боеприпасов за день

По территории Донецкой Народной Республики за один день — 24 июля — Вооружёнными силами Украины (ВСУ) было выпущено более 470 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За сегодняшний день по состоянию на 22:30 мск противник выпустил 474 боеприпаса различного типа", — говорится в сообщении СЦКК.

При этом, отмечается в сообщении, ВСУ применили РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибра 203, 155, 152 и 122 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Так, в Донецке украинские войска обстреляли частный жилой дом. А в Горловке было прямое попадание в поликлинику горбольницы № 1. В результате обстрела посёлка шахты имени Гагарина был ранен мирный житель 1985 года рождения.

ВСУ выпустили по селу Хорошее в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по селу Хорошее в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

Как ранее писал Лайф, СЦКК ЛНР сообщил, что в результате удара РСЗО HIMARS по Красному Лучу повреждены семь домов и рынок. Всего противником по городу было выпущено шесть ракет.

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Telegram-канал / СЦКК ДНР

Арина Родионова
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