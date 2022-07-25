В Британии признали, что СМИ скрывают успехи Армии России на Украине

Настоящие факты о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине западные СМИ тщательно скрывают. На это обратил внимание британский журналист Род Лиддл в статье для газеты The Times. Вместе с тем, по его мнению, возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно преувеличены.

Он также отмечает, что в западных медиа материалы о якобы имевших место зверствах российских военных растут пропорционально успехам России на Украине. По его словам, эти сообщения сразу занимают топовые места в заголовках, искажая настоящую картину расстановки сил на поле боя. Правды не говорят, посетовал журналист, а все заявления украинских политиков принимаются читателями за чистую монету, какими бы нелепыми ни были эти спичи. Автор статьи добавил, что Запад не просто не беспристрастен ко всему происходящему, но, более того, формирует мнение и выдаёт желаемое за действительное.