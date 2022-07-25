В Британии признали, что СМИ скрывают успехи Армии России на Украине
Times: Британские СМИ скрывают правду о крупных успехах России на Украине
Настоящие факты о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине западные СМИ тщательно скрывают. На это обратил внимание британский журналист Род Лиддл в статье для газеты The Times. Вместе с тем, по его мнению, возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) намеренно преувеличены.
"Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — пишет Лиддл.
Он также отмечает, что в западных медиа материалы о якобы имевших место зверствах российских военных растут пропорционально успехам России на Украине. По его словам, эти сообщения сразу занимают топовые места в заголовках, искажая настоящую картину расстановки сил на поле боя. Правды не говорят, посетовал журналист, а все заявления украинских политиков принимаются читателями за чистую монету, какими бы нелепыми ни были эти спичи. Автор статьи добавил, что Запад не просто не беспристрастен ко всему происходящему, но, более того, формирует мнение и выдаёт желаемое за действительное.
Как писал ранее Лайф, Минобороны рассказало, что ВСУ обстреляли Славянск для обвинения ВС РФ в уничтожении мирных граждан. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что украинские СМИ были на месте происшествия практически сразу, уже через несколько минут после обстрела.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine