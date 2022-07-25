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25 июля, 07:54

Погибшим в Приэльбрусье туристом оказался призёр первенства России по вольной борьбе

Погибшим в Приэльбрусье туристом из Санкт-Петербурга оказался бронзовый призёр первенства России по вольной борьбе среди юниоров Ахмед Жилетежев. Об этом сообщает "Mash на Мойке" со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы Северной столицы.

Тело 19-летнего спортсмена, сорвавшегося с высоты 2500 метров, нашли в ущелье горы Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Спасательная группа доставила его в ближайший посёлок Эльбрус.

Жилетежев приехал на сборы в Приэльбрусье и решил совершить восхождение вне основной экскурсии. По данным спасателей, выбранный Ахмедом маршрут не был зарегистрирован, услугами проводника туристы не пользовались.

Турист из Петербурга погиб в Приэльбрусье, упав в ущелье на горе Бука-Баши

Турист из Петербурга погиб в Приэльбрусье, упав в ущелье на горе Бука-Баши

Ранее Лайф сообщал, что турист из Санкт-Петербурга погиб на горе Бука-Баши в Приэльбрусье, сорвавшись с обрыва в ущелье. Мужчина входил в туристическую группу из девяти человек, которая не зарегистрировала маршрут в МЧС.

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Youtube / Евгений Гуров

Роман Фейгин

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