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25 июля, 08:02

"Испанские страсти": Скопинцев уверен, что "Динамо" найдёт сбежавшего из команды защитника Варелу

Скопинцев сравнил побег Варелы из "Динамо" с сериалом

Руководство "Динамо" наверняка сможет найти уругвайского защитника Гильермо Варелу, который ранее сбежал из расположения команды, а сама ситуация похожа на сериал. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал игрок бело-голубых Дмитрий Скопинцев.

"Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное. Вопиющий случай. Но я не буду удивлён, если он сейчас в комнате сидит [на базе]. Это уругвайский сериал, испанские страсти!" заявил Скопинцев.

"Покинул базу ночью, никого не предупредив": Защитник "Динамо" сбежал из расположения команды и уехал из России

"Покинул базу ночью, никого не предупредив": Защитник "Динамо" сбежал из расположения команды и уехал из России

Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго". Впрочем, и без уругвайского защитника бело-голубые смогли разгромить соседей из "Торпедо" в матче второго тура РПЛ со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и дважды — Фёдор Смолов.

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Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images

Шамиль Гаджиев

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