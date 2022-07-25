"Испанские страсти": Скопинцев уверен, что "Динамо" найдёт сбежавшего из команды защитника Варелу
Скопинцев сравнил побег Варелы из "Динамо" с сериалом
Руководство "Динамо" наверняка сможет найти уругвайского защитника Гильермо Варелу, который ранее сбежал из расположения команды, а сама ситуация похожа на сериал. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал игрок бело-голубых Дмитрий Скопинцев.
"Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное. Вопиющий случай. Но я не буду удивлён, если он сейчас в комнате сидит [на базе]. Это уругвайский сериал, испанские страсти!" — заявил Скопинцев.
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Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго". Впрочем, и без уругвайского защитника бело-голубые смогли разгромить соседей из "Торпедо" в матче второго тура РПЛ со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и дважды — Фёдор Смолов.
Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images