"Испанские страсти": Скопинцев уверен, что "Динамо" найдёт сбежавшего из команды защитника Варелу

Руководство "Динамо" наверняка сможет найти уругвайского защитника Гильермо Варелу, который ранее сбежал из расположения команды, а сама ситуация похожа на сериал. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал игрок бело-голубых Дмитрий Скопинцев.

"Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное. Вопиющий случай. Но я не буду удивлён, если он сейчас в комнате сидит [на базе]. Это уругвайский сериал, испанские страсти!" — заявил Скопинцев.