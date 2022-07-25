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25 июля, 09:22

Врачи перенесли обследование футболиста Пиняева на 26 июля

Врачи клиники в Санкт-Петербурге перенесли обследование 17-летнего футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева на 26 июля. Об этом ТАСС сообщил врач клуба Кюри Чачаев.

"Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым всё нормально", — заявил Чачаев.

Футболиста Пиняева переведут на лечение в Санкт-Петербург

Футболиста Пиняева переведут на лечение в Санкт-Петербург

Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. По информации Лайфа, лечение полузащитника будет проходить в Санкт-Петербурге.

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ФК "Крылья Советов"

Шамиль Гаджиев

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