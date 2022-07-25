Врачи перенесли обследование футболиста Пиняева на 26 июля
Врачи клиники в Санкт-Петербурге перенесли обследование 17-летнего футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева на 26 июля. Об этом ТАСС сообщил врач клуба Кюри Чачаев.
"Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым всё нормально", — заявил Чачаев.
Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. По информации Лайфа, лечение полузащитника будет проходить в Санкт-Петербурге.
ФК "Крылья Советов"