На юге Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
На юге Испании, в Андалусии, зафиксировали вспышку оспы обезьян, которая связана с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом. Об этом сообщает испанское RTVE.
Инфицированными оказались минимум 12 человек, уточнили в органах здравоохранения. Заведение проинспектировали и закрыли в качестве превентивной меры. Власти начали эпидемиологическое расследование и разыскивают людей, которые контактировали с заболевшими.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Он отметил, что инфекция представляет для жителей планеты умеренный риск. Однако это не касается граждан европейских стран, где угроза достаточно высока.
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