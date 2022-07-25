На юге Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном

На юге Испании, в Андалусии, зафиксировали вспышку оспы обезьян, которая связана с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом. Об этом сообщает испанское RTVE.

Инфицированными оказались минимум 12 человек, уточнили в органах здравоохранения. Заведение проинспектировали и закрыли в качестве превентивной меры. Власти начали эпидемиологическое расследование и разыскивают людей, которые контактировали с заболевшими.