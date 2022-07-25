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25 июля, 10:19

Юран рассказал, каким результатом "Химок" по итогу сезона он будет доволен

Главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран в интервью Sport24 рассказал, какое место команды по итогам сезона сделает его довольным.

"На каком месте "Химки" должны закончить сезон, чтобы я был доволен? На пятом. Если не стремиться к серьёзным результатам, их у тебя никогда и не будет", — заявил Юран.

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Напомним, в первых двух турах "Химки" набрали 4 очка из 6 возможных и расположились на четвёртом месте. В следующем матче подопечные Сергея Юрана встретятся с "Ростовом" на выезде.

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ФК "Химки"

Шамиль Гаджиев

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