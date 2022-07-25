Старт чемпионата Италии по футболу могут перенести из-за жары

Президент итальянской Серии А Лоренцо Казини заявил, что старт нового сезона может быть отложен из-за жары. Об этом сообщает Calciomercato.

В последние дни на большей части территории Италии установилась аномальная жара. В дневные часы столбики термометров поднимаются до 40 градусов по Цельсию.

"Высокая температура воздуха в последние дни вызывает серьёзные опасения. Если тенденция сохранится, чемпионат будет сложно начать в срок", — сказал Казини.