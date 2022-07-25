Жена Карпина может стать автором гимна "Ростова"
Жена главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина может записать клубный гимн для "Ростова", наставником которого также является её супруг. Об этом она рассказала "РБ-Спорт".
"Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн "Ростова". Но, я так понимаю, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом", — отметила Карпина.
Она также уточнила, что предложение ей поступило от тех же людей, которые до этого писали гимн для сборной России по футболу, однако из-за отсутствия международных матчей сейчас он неактуален.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dasha.karpina