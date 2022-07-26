С 1 августа курс доллара войдёт в новую фазу: Каких событий ждут на валютном рынке и что они значат для рубля Готовятся изменения в бюджетное правило, которые должны повлиять на динамику курса рубля. Кроме того, на рынках стали замечать предпосылки для разворота курса. Что будет с долларом и евро к 1 августа? 25 июля, 21:40 49974 49974 Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Какие события ожидаются на валютном рынке

В пятницу, 22 июля, Центробанк принял решение, которое стало неожиданным для большинства экономистов. Базовые прогнозы не оправдались. ЦБ понизил ключевую ставку сразу с 9,5 до 8% годовых. Это решение должно сказаться и на валютном рынке. Впрочем, пока каких-либо заметных колебаний курса не произошло. Возможно, будет отложенный эффект, который скажется на валютном графике к 1 августа.

— Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ России оказало ограниченное влияние на локальный валютный рынок. Рубль даже смог отыграть большую часть потерь на американской сессии. Его укрепление могли вызвать продажи валюты экспортёрами перед пиком налоговых платежей (25 июля — НДС, НДПИ и акцизы), а также общее ослабление доллара США после выхода экономических данных. Деловая активность в секторе услуг в Штатах в июле упала ниже 50 пунктов, — рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

В понедельник курс доллара составил 57,9 рубля. 25 и 28 июля российские компании совершат последние крупные платежи в бюджет. Со следующей недели после завершения налогового периода рубль останется без этой поддержки.

В целом же, отметил Владислав Антонов, пока нефть стоит больше 100 долларов за баррель, рубль будет получать поддержку от экспортёров. С 25 по 29 июля в центре внимания участников рынка будет несколько событий. Так, 27 июля пройдёт заседание ФРС США, 28-го числа появятся данные по ВВП США за второй квартал.

— Основной фактор, который сейчас определяет стабилизацию в экономике, — плавность и предсказуемость снижения ставки в последнее время. Это даёт возможность банкам, предприятиям и производствам строить стратегию развития, опираясь на понятную динамику ставки рефинансирования. Нынешние условия дают оперативный простор для дальнейшего снижения ставки. Также тенденция снижения даёт возможность вводить государственные программы льготного потребительского и промышленного кредитования без большого разрыва со средней ставкой по кредитам, что актуально и для банков, и для клиентов. В ближайшее время сильного колебания курса валют не ожидается, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Прогноз курса рубля к 1 августа

Ожидания по ослаблению рубля пока весьма умеренные и смещены по большей части ближе к концу года. Что касается ближайших перспектив, то при прочих равных курс доллара может оставаться относительно стабильным, чуть ниже 60. Такой прогноз сделал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он отметил, что курс доллара к рублю сейчас является отражением высокого профицита торгового баланса с поправкой на общий тренд на девалютизацию. Негативный эффект от снижения ключевой ставки для рубля может проявиться на чуть более длинном горизонте. Это будет происходить по мере закрытия огромной массы краткосрочных депозитов, открытых по высоким ставкам.

По оценкам Василия Карпунина, люди столкнуться с гораздо более низкими ставками, часть из них примет решение выйти в валюту (при этом вырастет спрос на дружественные валюты, особенно юань). Вместе с тем к концу года может плавно подрасти импорт, тогда как экспортная выручка будет либо стагнировать, либо сократится. Всё это играет не в пользу рубля.

— Когда Минфин обнародует новые параметры бюджетного плана и обозначит сроки его введения, то рубль продолжит сдавать позиции. В этом случае при повышенном спросе на иностранную валюту курс доллара способен вернуться к уровню 63 рубля. Это ещё не разворот, но предпосылки к продолжению роста есть, — отметил Владислав Антонов.

По его словам, дисбаланс между спросом и предложением сохраняется, поэтому при высоких ценах на нефть рубль может быстро отыгрывать потери. При этом не нужно забывать, что покупателей на рынке по-прежнему мало. Импорт восстанавливается медленно. Если до четверга цена доллара останется ниже 59,5 рубля, то нужно быть готовым к её возвращению до 55. Схожую динамику будет демонстрировать и евро.

— Решение Банка России понизить ключевую ставку, пусть и настолько стремительно, само по себе навряд ли спровоцирует ослабление курса рубля. Ключевым фактором, по-прежнему определяющим поведение российской валюты, является наличие профицита торгового баланса. Объём предложения валюты более значительный, чем спрос на эту валюту. Пока этот фактор останется в силе, положению рубля ничто существенным образом не угрожает, — рассказал аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Фото © Shutterstock На ваш взгляд, начнёт ли доллар укрепляться к рублю в августе? 0 Нет, для этого нет реальных предпосылок Да, начнётся рост Курс валют принципиально не изменится

Авторы Нина Важдаева