Новичок "Локомотива" Фассон может пропустить весь сезон из-за тяжёлой травмы
У бразильского защитника московского "Локомотива" Лукаса Фассона подозревают разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, 21-летний футболист может пропустить весь нынешний сезон. Окончательный диагноз южноамериканца будет объявлен в ближайшее время.
В матче второго тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) Фассон покинул поле в перерыве. Центрального защитника заменил Станислав Магкеев.
Фассон подписал контракт с "Локомотивом" в начале июня. Соглашение рассчитано на четыре года. Ранее футболист играл за команды "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и чилийскую "Депортес Ла-Серена".
ФК "Локомотив"