Новичок "Локомотива" Фассон может пропустить весь сезон из-за тяжёлой травмы

У бразильского защитника московского "Локомотива" Лукаса Фассона подозревают разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, 21-летний футболист может пропустить весь нынешний сезон. Окончательный диагноз южноамериканца будет объявлен в ближайшее время.

В матче второго тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) Фассон покинул поле в перерыве. Центрального защитника заменил Станислав Магкеев.