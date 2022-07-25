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25 июля, 12:14

Новичок "Локомотива" Фассон может пропустить весь сезон из-за тяжёлой травмы

У бразильского защитника московского "Локомотива" Лукаса Фассона подозревают разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, 21-летний футболист может пропустить весь нынешний сезон. Окончательный диагноз южноамериканца будет объявлен в ближайшее время.

Шикарная развязка: "Локомотив" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Ростовом"

Шикарная развязка: "Локомотив" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Ростовом"

В матче второго тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) Фассон покинул поле в перерыве. Центрального защитника заменил Станислав Магкеев.

Фассон подписал контракт с "Локомотивом" в начале июня. Соглашение рассчитано на четыре года. Ранее футболист играл за команды "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и чилийскую "Депортес Ла-Серена".

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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