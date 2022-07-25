"Лёд и пламя": Евгения Медведева примет участие в спортивно-интеллектуальном реалити-шоу на ТНТ

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в спортивно-интеллектуальном шоу "Вызов" на телеканале ТНТ. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Съёмки пройдут в августе на территории Карелии. В качестве ведущего на шоу пригласили самого Губерниева.

"Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лёд и пламя. Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому", — сказал Губерниев.