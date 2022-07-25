"Лёд и пламя": Евгения Медведева примет участие в спортивно-интеллектуальном реалити-шоу на ТНТ
Фигуристку Медведеву пригласили для съёмок в реалити-шоу на ТНТ
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в спортивно-интеллектуальном шоу "Вызов" на телеканале ТНТ. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Съёмки пройдут в августе на территории Карелии. В качестве ведущего на шоу пригласили самого Губерниева.
"Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лёд и пламя. Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому", — сказал Губерниев.
Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.
ТАСС / Шарифулин Валерий