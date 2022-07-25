"Нет негативного отношения к ней": Глушаков рассказал, как относится к жене владельца "Спартака" Салиховой
Глушаков выразил мнение, что Салихова "разбирается в футболе"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков в беседе с "РБ-Спорт" рассказал о своём отношении к жене владельца "Спартака" Зареме Салиховой и о том, как она понимает футбол.
"Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она окончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Её точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные. Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах", — заявил Глушаков.
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Напомним, во втором туре РПЛ "Спартак" переиграл на выезде "Краснодар" со счётом 4:1. Голами в составе красно-белых отметились Виктор Мозес, Роман Зобнин, Квинси Промес и Сергей Бородин, поразивший свои ворота.
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