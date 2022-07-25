"Нет негативного отношения к ней": Глушаков рассказал, как относится к жене владельца "Спартака" Салиховой

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков в беседе с "РБ-Спорт" рассказал о своём отношении к жене владельца "Спартака" Зареме Салиховой и о том, как она понимает футбол.

"Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она окончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Её точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные. Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах", — заявил Глушаков.