Защитник "Локомотива" Фассон пропустит до 9 месяцев из-за травмы

Новичок московского "Локомотива" — бразильский защитник Лукас Фассон — пропустит до девяти месяцев из-за травмы. Об этом говорится в заявлении на сайте железнодорожников.

"Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция", — заявил главный врач москвичей Игорь Калюжный.

По некоторым данным, восстановление Фассона может занять от семи до девяти месяцев. Сейчас медицинский штаб "Локомотива" ждёт подтверждения диагноза от коллег из европейских клиник.