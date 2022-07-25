Защитник "Локомотива" Фассон пропустит до 9 месяцев из-за травмы
Новичок московского "Локомотива" — бразильский защитник Лукас Фассон — пропустит до девяти месяцев из-за травмы. Об этом говорится в заявлении на сайте железнодорожников.
"Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция", — заявил главный врач москвичей Игорь Калюжный.
По некоторым данным, восстановление Фассона может занять от семи до девяти месяцев. Сейчас медицинский штаб "Локомотива" ждёт подтверждения диагноза от коллег из европейских клиник.
Отметим, что повреждение Фассон получил во время матча второго тура РПЛ против "Ростова", который завершился со счётом 2:2.
ФК "Локомотив"