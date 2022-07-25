"Мы им не дадим": Тарасова и Тутберидзе выступили против отстранения российских фигуристов от турниров
Тарасова и Тутберидзе осудили отстранение российских фигуристов от международных турниров
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе в ходе тренировки группы последней осудили отстранение наших спортсменов от международных стартов.
"Они объединились, нет ничего лучше, чем дружить против", — отметила Тутберидзе в ходе разговора, который публикует Первый канал.
Тарасова же подчеркнула, что за годы своей работы никогда не видела подобного, и призналась, что не понимает, за что отстраняют совсем ещё юных спортсменок, которые обыгрывают конкуренток из других стран.
"Эти крошки у всех выигрывают, вот они и хотят, чтобы русские немного успокоились. Но мы же беспокойный народ. Мы же им не дадим. А выпустят нас тогда, когда мы будем вообще как звери. Всё унесём", — добавила Тарасова.
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Ранее Лайф сообщал, что конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства.
ТАСС/Сергей Савостьянов, © ТАСС/Сергей Бобылев