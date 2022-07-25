"Мы им не дадим": Тарасова и Тутберидзе выступили против отстранения российских фигуристов от турниров

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова и наставник российских фигуристок Этери Тутберидзе в ходе тренировки группы последней осудили отстранение наших спортсменов от международных стартов.

"Они объединились, нет ничего лучше, чем дружить против", — отметила Тутберидзе в ходе разговора, который публикует Первый канал.

Тарасова же подчеркнула, что за годы своей работы никогда не видела подобного, и призналась, что не понимает, за что отстраняют совсем ещё юных спортсменок, которые обыгрывают конкуренток из других стран.