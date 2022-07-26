В ОКР заявили, что ведут работу по возможности квалификации наших спортсменов на ОИ-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своём телеграм-канале сообщил, что организация ведёт работу по допуску наших спортсменов к квалификационным стартам на Игры 2024 года в Париже.

"Ровно через два года в Париже стартуют Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведём работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр", — написал Поздняков.