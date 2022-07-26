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26 июля, 07:57

В ОКР заявили, что ведут работу по возможности квалификации наших спортсменов на ОИ-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своём телеграм-канале сообщил, что организация ведёт работу по допуску наших спортсменов к квалификационным стартам на Игры 2024 года в Париже.

"Ровно через два года в Париже стартуют Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведём работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр", — написал Поздняков.

Забудьте про Париж: Как МОК собирается не пустить Россию на Олимпиаду-2024

Забудьте про Париж: Как МОК собирается не пустить Россию на Олимпиаду-2024

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие российских спортсменов сейчас находится под вопросом из-за санкций МОК и отстранения наших атлетов от международных турниров.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев
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