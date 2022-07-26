Тренера по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали с коронавирусом
Заслуженного тренера России по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали в Москве в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Об этом передаёт Mash.
Состояние 59-летнего специалиста оценивается как среднетяжёлое из-за сопутствующих заболеваний. Тренер находится под ежедневным контролем врачей.
"Я разносторонний человек": Щербакова хочет попробовать себя в качестве тренера по фигурному катанию
Водорезова — первая в советской истории призёрка чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании. В 1978 году она выиграла бронзу на первенстве континента во французском Страсбурге. В 12 лет она выступила на Олимпиаде в Инсбруке-1976, став самой юной советской спортсменкой, принимавшей участие в Играх за всю историю.
Сейчас Водорезова работает тренером в ЦСКА. Среди её учеников — олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова и победительница чемпионата Европы 2020 года Алёна Косторная.
ТАСС / Демьянчук Александр