Тренера по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали с коронавирусом

Заслуженного тренера России по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали в Москве в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Об этом передаёт Mash.

Водорезова — первая в советской истории призёрка чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании. В 1978 году она выиграла бронзу на первенстве континента во французском Страсбурге. В 12 лет она выступила на Олимпиаде в Инсбруке-1976, став самой юной советской спортсменкой, принимавшей участие в Играх за всю историю.