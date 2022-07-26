Двукратную олимпийскую чемпионку по футболу из сборной США приговорили к условному сроку

Двукратную олимпийскую чемпионку по футболу в составе сборной США Хоуп Соло приговорили к двум годам тюремного заключения условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает New York Times.

40-летняя спортсменка полностью признала свою вину и подписала соглашение со следствием. В связи с этим с неё сняли два других обвинения — в жестоком обращении с детьми и сопротивлении государственному служащему.

В течение двух лет испытательного срока Соло будет посещать нарколога и проходить лечение. Кроме того, ей пришлось расстаться с водительскими правами.

В составе сборной США Соло стала олимпийской чемпионкой в 2008-м и 2012 году. Также в её активе есть победа на ЧМ-2015. Футболистка завершила карьеру в 2016-м.