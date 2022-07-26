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26 июля, 09:13

Вызывавшийся в сборную России по футболу Хайкин пожаловался на отношение к нему в Европе

Российский вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин заявил, что сталкивается с определёнными сложностями, выступая в Европе. Об этом сообщает The Belfast Telegraph.

"Каково сейчас живётся российским спортсменам в Европе? Это очень непросто. Ситуация невероятно сложная. Очень надеюсь, что всё это закончится в ближайшее время", сказал Хайкин.

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Хайкин выступает за "Будё-Глимт" с 2019 года. Его рыночная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

Осенью 2021 года Хайкин был впервые вызван в сборную России. На отборочных матчах ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии он был в числе запасных.

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ТАСС / Бухарев Олег

Роман Фейгин

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