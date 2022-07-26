Вызывавшийся в сборную России по футболу Хайкин пожаловался на отношение к нему в Европе
Российский вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин заявил, что сталкивается с определёнными сложностями, выступая в Европе. Об этом сообщает The Belfast Telegraph.
"Каково сейчас живётся российским спортсменам в Европе? Это очень непросто. Ситуация невероятно сложная. Очень надеюсь, что всё это закончится в ближайшее время", — сказал Хайкин.
Хайкин выступает за "Будё-Глимт" с 2019 года. Его рыночная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.
Осенью 2021 года Хайкин был впервые вызван в сборную России. На отборочных матчах ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии он был в числе запасных.
ТАСС / Бухарев Олег