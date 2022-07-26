"Буду хорошим игроком": Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче

Лучший молодой футболист Таджикистана 2021 года Аминджон Алиахмадов покинул команду "Равшан" из города Куляба и переехал в Россию, где устроился продавцом шаурмы в Киржаче Владимирской области. Об этом сообщает "Мир 24".

Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче. Видео © МТРК "Мир"

Алиахмадов мечтал пробиться в сборную Таджикистана по футболу, но его не пригласили даже на тренировочный сбор. Сейчас спортсмен в свободное от работы время выступает за любительскую команду "Ротор" из Киржача.

"Я не могу прогнозировать. Но уверен, что совсем скоро я стану хорошим игроком, хорошим футболистом. Я в этом уже уверен. Уже чувствую. Но миллионером… это для меня неважно", — сказал Аминджон.