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26 июля, 09:55

"Буду хорошим игроком": Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче

Таджикский футболист Алиахмадов переехал в Россию и работает продавцом шаурмы

Лучший молодой футболист Таджикистана 2021 года Аминджон Алиахмадов покинул команду "Равшан" из города Куляба и переехал в Россию, где устроился продавцом шаурмы в Киржаче Владимирской области. Об этом сообщает "Мир 24".

Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче. Видео © МТРК "Мир"

Алиахмадов мечтал пробиться в сборную Таджикистана по футболу, но его не пригласили даже на тренировочный сбор. Сейчас спортсмен в свободное от работы время выступает за любительскую команду "Ротор" из Киржача.

"Я не могу прогнозировать. Но уверен, что совсем скоро я стану хорошим игроком, хорошим футболистом. Я в этом уже уверен. Уже чувствую. Но миллионером… это для меня неважно", сказал Аминджон.

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По словам вратаря "Ротора" Кирилла Гусева, Алиахмадов обладает хорошим видением поля, отлично взаимодействует с партнёрами по команде и может забить гол, обведя трёх-четырёх соперников.

Обложка ©

МТРК "Мир"

Роман Фейгин

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