"Буду хорошим игроком": Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче
Таджикский футболист Алиахмадов переехал в Россию и работает продавцом шаурмы
Лучший молодой футболист Таджикистана 2021 года Аминджон Алиахмадов покинул команду "Равшан" из города Куляба и переехал в Россию, где устроился продавцом шаурмы в Киржаче Владимирской области. Об этом сообщает "Мир 24".
Лучший молодой футболист Таджикистана стал продавцом шаурмы в Киржаче. Видео © МТРК "Мир"
Алиахмадов мечтал пробиться в сборную Таджикистана по футболу, но его не пригласили даже на тренировочный сбор. Сейчас спортсмен в свободное от работы время выступает за любительскую команду "Ротор" из Киржача.
"Я не могу прогнозировать. Но уверен, что совсем скоро я стану хорошим игроком, хорошим футболистом. Я в этом уже уверен. Уже чувствую. Но миллионером… это для меня неважно", — сказал Аминджон.
По словам вратаря "Ротора" Кирилла Гусева, Алиахмадов обладает хорошим видением поля, отлично взаимодействует с партнёрами по команде и может забить гол, обведя трёх-четырёх соперников.