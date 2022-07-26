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26 июля, 11:34

Футбольного агента Лельчук отстранили на полгода за критику Александра Самедова

Глава Комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что агента Полину Лельчук отстранили на полгода от футбольной деятельности, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Лельчук наказали за высказывания в адрес бывшего футболиста сборной России Александра Самедова. В апреле агент обвинила спортсмена в харассменте.

"Полина Лельчук. Решение комитета по этике — отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей", — сказал Андреев.

Самедов получил работу в вернувшемся в РПЛ "Факеле"

Самедов получил работу в вернувшемся в РПЛ "Факеле"

В середине апреля Самедов был уволен с поста старшего селекционера московского "Локомотива" по молодёжному футболу. Эту должность он занимал с января 2021 года. По словам спортсмена, его уход из клуба стал инициативой людей, с которыми ему не удалось сработаться.

Самедов завершил игровую карьеру в 2019 году. Выступая за "Локомотив", он трижды побеждал в Кубке России. Также 37-летний полузащитник играл в составе столичных "Спартака", "Динамо", ФК "Москва" и самарских "Крыльев Советов". За сборную России Александр провёл 53 матча, забив семь голов.

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РФС

Роман Фейгин

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