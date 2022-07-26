Футбольного агента Лельчук отстранили на полгода за критику Александра Самедова
Глава Комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что агента Полину Лельчук отстранили на полгода от футбольной деятельности, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Лельчук наказали за высказывания в адрес бывшего футболиста сборной России Александра Самедова. В апреле агент обвинила спортсмена в харассменте.
"Полина Лельчук. Решение комитета по этике — отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей", — сказал Андреев.
В середине апреля Самедов был уволен с поста старшего селекционера московского "Локомотива" по молодёжному футболу. Эту должность он занимал с января 2021 года. По словам спортсмена, его уход из клуба стал инициативой людей, с которыми ему не удалось сработаться.
Самедов завершил игровую карьеру в 2019 году. Выступая за "Локомотив", он трижды побеждал в Кубке России. Также 37-летний полузащитник играл в составе столичных "Спартака", "Динамо", ФК "Москва" и самарских "Крыльев Советов". За сборную России Александр провёл 53 матча, забив семь голов.
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