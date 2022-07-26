Футбольного агента Лельчук отстранили на полгода за критику Александра Самедова

Глава Комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что агента Полину Лельчук отстранили на полгода от футбольной деятельности, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Лельчук наказали за высказывания в адрес бывшего футболиста сборной России Александра Самедова. В апреле агент обвинила спортсмена в харассменте.

"Полина Лельчук. Решение комитета по этике — отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей", — сказал Андреев.

В середине апреля Самедов был уволен с поста старшего селекционера московского "Локомотива" по молодёжному футболу. Эту должность он занимал с января 2021 года. По словам спортсмена, его уход из клуба стал инициативой людей, с которыми ему не удалось сработаться.