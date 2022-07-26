Роналду приехал в расположение "Манчестер Юнайтед" для переговоров с клубом

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прибыл в расположение клуба для переговоров о будущем в команде. Об этом сообщает Sky Sports.

Вместе с форвардом на базу в Каррингтон приехал его агент Жорже Мендеш. В ближайшее время они пообщаются с новым наставником МЮ Эриком тен Хагом, который хочет убедить Роналду остаться в Манчестере. Также на базе был замечен легендарный экс-наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон.