Роналду приехал в расположение "Манчестер Юнайтед" для переговоров с клубом
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прибыл в расположение клуба для переговоров о будущем в команде. Об этом сообщает Sky Sports.
Вместе с форвардом на базу в Каррингтон приехал его агент Жорже Мендеш. В ближайшее время они пообщаются с новым наставником МЮ Эриком тен Хагом, который хочет убедить Роналду остаться в Манчестере. Также на базе был замечен легендарный экс-наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд.
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