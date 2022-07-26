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26 июля, 12:14

"Бавария" купила 17-летнего футболиста за 20 миллионов евро

17-летний нападающий "Ренна" и юношеской сборной Франции по футболу Матис Тель перешёл в мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Контракт с юным спортсменом рассчитан до 2027 года. За новый клуб он будет выступать под 39-м номером.

"Бавария" — одна из лучших команд мира. Я с нетерпением жду возможности выйти на поле в её составе. Меня очень впечатлили переговоры с руководством клуба. Быстро понял, что определённо хочу переехать в Мюнхен", сказал Тель.

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В минувшем сезоне форвард стал самым молодым футболистом, дебютировавшим в составе "Ренна" в чемпионате Франции. За юношеские сборные Франции разных возрастов он забил десять голов в 15 матчах.

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ФК "Бавария"

Роман Фейгин

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