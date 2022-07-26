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26 июля, 12:55

"Молод, силён и голоден": Брат Нурмагомедова планирует уничтожить всех соперников в UFC

Умар Нурмагомедов: Уничтожу всех соперников по дивизиону в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что готов уничтожить всех соперников на пути к титулу чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Об этом двоюродный брат Хабиба написал в своих соцсетях.

"Я молод, силён и голоден. Полностью сосредоточен и хочу стать чемпионом. Знаю, что могу уничтожить свой дивизион. Всё, что мне нужно, — это получить возможность", — сказал Умар.

"Опустил бы его с небес на землю": Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

"Опустил бы его с небес на землю": Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

Ранее Лайф сообщал, что в конце июня на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе Нурмагомедов-младший единогласным решением судей победил американца Натана Манесcа. После этого 26-летний спортсмен, выигравший 15 боёв подряд в ММА, поднялся на 14-ю строчку в рейтинге легчайшего веса.

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UFC

Роман Фейгин

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