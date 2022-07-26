"Молод, силён и голоден": Брат Нурмагомедова планирует уничтожить всех соперников в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что готов уничтожить всех соперников на пути к титулу чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Об этом двоюродный брат Хабиба написал в своих соцсетях.

"Я молод, силён и голоден. Полностью сосредоточен и хочу стать чемпионом. Знаю, что могу уничтожить свой дивизион. Всё, что мне нужно, — это получить возможность", — сказал Умар.