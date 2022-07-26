В "Крыльях Советов" рассказали о результатах обследования 17-летнего футболиста Пиняева

Хавбек самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев чувствует себя очень хорошо. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача команды Кюри Чачаева.

"Во время вчерашнего обследования Сергею была сделана компьютерная томография. По результатам в ближайшее время соберём ещё один консилиум врачей. Сергей чувствует себя очень хорошо", — сказал Чачаев.