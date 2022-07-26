В "Крыльях Советов" рассказали о результатах обследования 17-летнего футболиста Пиняева
Хавбек самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев чувствует себя очень хорошо. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача команды Кюри Чачаева.
"Во время вчерашнего обследования Сергею была сделана компьютерная томография. По результатам в ближайшее время соберём ещё один консилиум врачей. Сергей чувствует себя очень хорошо", — сказал Чачаев.
Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование.
В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. По информации Лайфа, лечение полузащитника будет проходить в Санкт-Петербурге.
ФК "Крылья Советов"