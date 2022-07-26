Непомнящий сыграет матч за мировую шахматную корону весной следующего года

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет матч за Мировую шахматную корону против китайца Дина Лижэня в апреле-мае 2023 года. Об этом сообщил директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в своём твиттере.

Он также заметил, что если один из шахматистов не сможет принять участие в матче, то его заменит азербайджанец Теймур Раджабов, ставший третьим на турнире претендентов. Возможные дальнейшие замены будут проводиться в соответствии с рейтингом за январь 2023 года.