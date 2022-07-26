"Можем себе позволить": Медведева рассказала, почему согласилась на откровенную фотосессию в Maxim

"Поступило предложение, мы подумали, что мне уже не 15, всё законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? <...> Для меня эта обложка стала пинком в признании своей сексуальности. Я не могу сказать, что супердовольна именно обложкой, тем, как я выгляжу на ней, но для меня это огромный шаг в признании себя именно как девушки, а возможно, даже уже как женщины", — заявила Медведева в интервью изданию Forbes.