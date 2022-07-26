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26 июля, 14:10

"Можем себе позволить": Медведева рассказала, почему согласилась на откровенную фотосессию в Maxim

Медведева рассказала, зачем ей нужна была откровенная фотосессия в журнале Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему согласилась принять участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim и чем она была важна для неё.

"Поступило предложение, мы подумали, что мне уже не 15, всё законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? <...> Для меня эта обложка стала пинком в признании своей сексуальности. Я не могу сказать, что супердовольна именно обложкой, тем, как я выгляжу на ней, но для меня это огромный шаг в признании себя именно как девушки, а возможно, даже уже как женщины", — заявила Медведева в интервью изданию Forbes.

Она также заметила, что тем самым хотела показать себя как эффектную девушку, которая не будет всегда появляться на публике в длинных юбках или же платьях для фигурного катания.

Некоторые любят погорячее: Евгения Медведева и другие звёзды спорта, раздевшиеся для мужских журналов

Некоторые любят погорячее: Евгения Медведева и другие звёзды спорта, раздевшиеся для мужских журналов

Напомним, Медведева снялась в откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Maxim, чем сильно обрадовала своих поклонников.

Обложка ©

maximonline.ru / Александр Мультиков

Шамиль Гаджиев

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