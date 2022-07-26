"Можем себе позволить": Медведева рассказала, почему согласилась на откровенную фотосессию в Maxim
Медведева рассказала, зачем ей нужна была откровенная фотосессия в журнале Maxim
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему согласилась принять участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim и чем она была важна для неё.
"Поступило предложение, мы подумали, что мне уже не 15, всё законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? <...> Для меня эта обложка стала пинком в признании своей сексуальности. Я не могу сказать, что супердовольна именно обложкой, тем, как я выгляжу на ней, но для меня это огромный шаг в признании себя именно как девушки, а возможно, даже уже как женщины", — заявила Медведева в интервью изданию Forbes.
Она также заметила, что тем самым хотела показать себя как эффектную девушку, которая не будет всегда появляться на публике в длинных юбках или же платьях для фигурного катания.
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Напомним, Медведева снялась в откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Maxim, чем сильно обрадовала своих поклонников.
maximonline.ru / Александр Мультиков