Марио Фернандес не воспользовался разрешением ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"
Бывший футболист сборной России Марио Фернандес нынешним летом не сможет перейти в бразильский "Сантос". Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации издания, 31-летний футболист, у которого имеется действующее соглашение с ЦСКА до 2024 года, решил отказаться от трансфера, несмотря на заинтересованность "Сантоса" и новые правила ФИФА.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация футбола продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с клубами из России.
Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он провёл в составе красно-синих 328 матчей, в которых забил десять голов. Кроме того, он получил паспорт гражданина РФ и выступал в составе национальной команды нашей страны.
В мае Фернандес объявил, что приостанавливает свою футбольную карьеру, и покинул армейский клуб. Позднее появилась информация о том, что он может перейти в "Сантос", однако сам Фернандес и представители ЦСКА опровергли данные сообщения.
ПФК ЦСКА