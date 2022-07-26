Марио Фернандес не воспользовался разрешением ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес нынешним летом не сможет перейти в бразильский "Сантос". Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, 31-летний футболист, у которого имеется действующее соглашение с ЦСКА до 2024 года, решил отказаться от трансфера, несмотря на заинтересованность "Сантоса" и новые правила ФИФА.

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация футбола продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с клубами из России.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он провёл в составе красно-синих 328 матчей, в которых забил десять голов. Кроме того, он получил паспорт гражданина РФ и выступал в составе национальной команды нашей страны.