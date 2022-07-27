Федотов заявил, что в ЦСКА не обращают внимания на разговоры о лидерстве команды в РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в беседе с Bobsoccer.ru заявил, что его подопечные не обращают внимания на всевозможные разговоры о лидерстве команды после двух туров РПЛ.
"В первых двух турах мы пока просто взяли свои очки. В этих встречах мы играли домашние матчи при своих болельщиках. На разговоры о нашем лидерстве мы не обращаем внимания, весь путь ещё впереди", — заявил Федотов.
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Отметим, что в первых двух турах ЦСКА дома обыграл "Урал" и "Сочи" и с шестью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ.
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