Федотов заявил, что в ЦСКА не обращают внимания на разговоры о лидерстве команды в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в беседе с Bobsoccer.ru заявил, что его подопечные не обращают внимания на всевозможные разговоры о лидерстве команды после двух туров РПЛ.

"В первых двух турах мы пока просто взяли свои очки. В этих встречах мы играли домашние матчи при своих болельщиках. На разговоры о нашем лидерстве мы не обращаем внимания, весь путь ещё впереди", — заявил Федотов.