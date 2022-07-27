В США погиб футболист, которого фанаты избили прямо во время матча

Футболист Мисаэль Санчес погиб в ходе массовой драки с участием двух команд и болельщиков, которая произошла во время матча в штате Калифорния в США. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, поводом для массовой драки стало спорное решение арбитра, которое привело к тому, что болельщики выбежали прямо на поле. Несколько из них напали на Санчеса. Позднее футболист был доставлен в больницу, где позднее и скончался.