Семак призвал не вешать заранее золотые медали на шеи игроков "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что для итогового чемпионства игрокам его команды придётся много работать, а вешать золотые медали на шеи заранее — неправильно.
"То, что наша команда является одним из фаворитов, — это правда. Что касается того, чтобы вешать медали заранее, то здесь у меня нет комментариев. Думаю, это абсолютно не соответствует действительности. Чтобы заслужить что-то, надо хорошо поработать. Так что это слова и не более того", — заявил Семак на пресс-конференции перед матчем с "Локомотивом".
Он также заметил, что по ходу сезона петербуржцы могут столкнуться с удачными и неудачными сериями, однако главное — минимизировать количество спадов и пройти чемпионат без видимых провалов.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов