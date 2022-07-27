Семак призвал не вешать заранее золотые медали на шеи игроков "Зенита"

"То, что наша команда является одним из фаворитов, — это правда. Что касается того, чтобы вешать медали заранее, то здесь у меня нет комментариев. Думаю, это абсолютно не соответствует действительности. Чтобы заслужить что-то, надо хорошо поработать. Так что это слова и не более того", — заявил Семак на пресс-конференции перед матчем с "Локомотивом".