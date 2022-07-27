Откуда у Пьера Нарцисса взялся внебрачный сын, которому уже восемь лет

Не успели немного стихнуть разговоры про Пьера Нарцисса, которого не могли похоронить месяц после смерти, как имя музыканта вновь замелькало на страницах прессы. На этот раз повод нерадостный для бывшей супруги певца Валерии Калачёвой и дочери Каролины: объявилась некая Ирен, утверждающая, что восемь лет назад родила от "шоколадного зайца" сына.

Калачёва в реальность истории верить отказывается, что неудивительно. Валерия утверждает, что прибиралась в квартире покойного и не нашла ни единой женской вещи. "Если бы с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролёт, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!" — цитирует бывшую жену Нарцисса StarHit.

Не воспринял эту новость всерьёз и продюсер Сергей Дворцов, проработавший с Пьером 2,5 года. Менеджер уверен: сейчас все кому не лень будут пытаться пиариться на имени Нарцисса. После смерти певца, конечно, можно говорить что угодно, ведь на то, чтобы доказать обратное, потребуется время. "Новость о внебрачном ребёнке Пьера — наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!" — с уверенностью заявил Дворцов, добавив, что вокруг исполнителя всегда крутились эффектные красотки.