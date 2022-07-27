"Нужно сделать правильный выбор": Черышев рассказал, когда определится с будущим клубом

Российский полузащитник Денис Черышев в соцсетях рассказал болельщикам, как готовится к новому сезону и когда определится с будущим клубом.

"У меня всё хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всё замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде. Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени", — написал Черышев.