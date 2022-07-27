"Нужно сделать правильный выбор": Черышев рассказал, когда определится с будущим клубом
Черышев рассказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами
Российский полузащитник Денис Черышев в соцсетях рассказал болельщикам, как готовится к новому сезону и когда определится с будущим клубом.
"У меня всё хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всё замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде. Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени", — написал Черышев.
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Добавим, что последним клубом Черышева была испанская "Валенсия", за которую он выступал с 2018 года, когда перешёл в аренду из "Вильярреала". До этого он также был игроком мадридского "Реала".
ТАСС / Бухарев Олег