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27 июля, 09:42

"Нужно сделать правильный выбор": Черышев рассказал, когда определится с будущим клубом

Черышев рассказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами

Российский полузащитник Денис Черышев в соцсетях рассказал болельщикам, как готовится к новому сезону и когда определится с будущим клубом.

"У меня всё хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всё замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде. Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени", — написал Черышев.

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

Добавим, что последним клубом Черышева была испанская "Валенсия", за которую он выступал с 2018 года, когда перешёл в аренду из "Вильярреала". До этого он также был игроком мадридского "Реала".

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ТАСС / Бухарев Олег

Шамиль Гаджиев

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