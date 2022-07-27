Кокорин пропустит предсезонные сборы "Фиорентины"

Тренироваться команда будет в Австрии и Испании, а всего в список игроков, которые отправились на сборы, вошло 29 человек.

Добавим, что Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб. Подготовка к наступающему сезону также пошла не по плану из-за коронавируса. В итоге Кокорин пропустит первый тренировочный сбор "Фиорентины". Ранее Лайф сообщал, что у форварда есть предложение от клуба из России.