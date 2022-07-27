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27 июля, 11:56

"Бой даст ответы на все вопросы": Хабиб рассказал о целях Махачева в поединке с Оливейрой

Хабиб рассказал, что Махачев надеется досрочно выиграть в бою с Оливейрой

Российский боец UFC Ислам Махачев надеется досрочно завершить бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул в лёгком весе. Об этом в соцсетях написал экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов.

"Этот бой даст ответ на все вопросы. Кто-то читает историю, а кто-то её пишет. Приготовьте свои оправдания — мы нацелены выиграть у Оливейры досрочно", — написал Нурмагомедов.

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Напомним, Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. В этот же день ещё один россиянин — Пётр Ян — выйдет на бой с американцем Шоном О'Мэлли.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Шамиль Гаджиев

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