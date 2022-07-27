"Бой даст ответы на все вопросы": Хабиб рассказал о целях Махачева в поединке с Оливейрой

Российский боец UFC Ислам Махачев надеется досрочно завершить бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул в лёгком весе. Об этом в соцсетях написал экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов.

"Этот бой даст ответ на все вопросы. Кто-то читает историю, а кто-то её пишет. Приготовьте свои оправдания — мы нацелены выиграть у Оливейры досрочно", — написал Нурмагомедов.