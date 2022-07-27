Нарисовавшего букву Z российского киберспортсмена не пустили на турнир в США
Российскому игроку в Dota 2 Ивану Pure Москаленко не дали американскую визу, необходимую для участия в киберспортивном турнире PGL Arlington Major – 2022. Об этом сообщил его партнёр по команде Дмитрий Fishman Полищук в своём телеграме.
Отметим, что Москаленко и Полищук выступают за индийскую киберспортивную команду Entity, в составе которой также игроки из Германии, Австрии и ещё один представитель России. При этом белорус Полищук сумел получить американскую визу.
Ранее Лайф сообщал, что Москаленко нарисовал букву Z во время матча DPC-лиги Восточной Европы. Тогда он ещё выступал за команду Vitus Pro. Позднее киберспортсмен извинился за свой поступок.
Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) / puredota