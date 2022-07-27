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27 июля, 12:44

Нарисовавшего букву Z российского киберспортсмена не пустили на турнир в США

Российскому игроку в Dota 2 Ивану Pure Москаленко не дали американскую визу, необходимую для участия в киберспортивном турнире PGL Arlington Major – 2022. Об этом сообщил его партнёр по команде Дмитрий Fishman Полищук в своём телеграме.

Отметим, что Москаленко и Полищук выступают за индийскую киберспортивную команду Entity, в составе которой также игроки из Германии, Австрии и ещё один представитель России. При этом белорус Полищук сумел получить американскую визу.

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за буквы Z

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за буквы Z

Ранее Лайф сообщал, что Москаленко нарисовал букву Z во время матча DPC-лиги Восточной Европы. Тогда он ещё выступал за команду Vitus Pro. Позднее киберспортсмен извинился за свой поступок.

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Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) / puredota

Шамиль Гаджиев

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