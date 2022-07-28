Изменится порядок начисления социальных выплат: Что нового ждёт получателей Сейчас меняется порядок получения социальных выплат, а некоторые пособия повышают. Как теперь будут начислять льготы и компенсации и на сколько изменится размер материальной поддержки? 27 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечислять на карту "Мир". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно затрагивает ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Правительство расширило список, чтобы получатели могли снимать положенные выплаты без сбоев и задержек. Кстати, на данный момент на карту "Мир" можно получить уже достаточно большой перечень выплат. Он просто расширяется.

С 1 мая 2019 года правительство установило перечень выплат, которые будут приходить на карту "Мир". В него входят пенсии и иные социальные выплаты, которые назначает и перечисляет ПФР (компенсация неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, ребёнком-инвалидом); пособие по безработице; выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в том числе пособия по больничным листам; государственные пособия гражданам, имеющим детей, а также и пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, предоставляемая в порядке и на условиях, предусмотренных региональным законодательством; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, сейчас у банков нет обязанности производить зачисление гражданам на карту "Мир" следующих выплат: единовременных выплаты или выплат, осуществляемых с периодичностью реже одного раза в год; выплат гражданам, имеющим постоянное место жительства за пределами РФ.

— 26 июля 2022 было опубликовано постановление правительства, которое добавило в перечень еще некоторые меры соцподдержки: выплаты в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи". То есть это и набор социальных услуг, которые получают федеральные льготники, если есть отказ от него в натуральном виде, а также выплаты, которые получают малоимущие граждане в виде государственной социальной помощи; субсидии по оплате коммунальных услуг и компенсации по оплате коммунальных услуг; ежегодная денежная выплата награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России". Это постановление пока ещё не будет применяться, так как оно вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования, — пояснила Оксана Красовская.

Кроме того, с 1 августа появятся новые меры соцподдержки на региональном уровне. При этом водится целый ряд временных выплат, задача которых — решение местных проблем.

— В частности, жители Приморского края, пострадавшие от прошедших ливневых дождей, получат единовременную материальную помощь, которая составит 10 тысяч рублей. Она выделяется в связи с нарушениями условий жизнедеятельности. Если был причинён вред имуществу, то компенсация составит 50–100 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от степени утраты имущества — полной или частичной, — рассказал юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы "Совет" Тимур Фатыхов.

Кроме того, в Карелии вместо земельных участков многодетные семьи смогут получать денежные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Эти деньги могут пойти на разные цели, но перечень их ограничен. Выплата предназначена для оплаты первоначального взноса, погашение основной суммы долга или же на уплату процентов по кредитному договору, который был заключён с 1 августа до 31 декабря 2022 года.

Также с 1 августа работавшим в предыдущем году пенсионерам повысят размер страховой пенсии. Размер прибавки будет зависеть от полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов.

Фото © ТАСС / Сергей Коньков Получаете ли вы меры социальной поддержки? 0 Да, сразу несколько Да, но только одну соцвыплату Нет, я не льготник

Авторы Нина Важдаева