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Сбер запустил лендинг с игрой, которая покажет, как можно развивать свой бизнес

28 июля, 11:30
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Игра начинается с того, что человек выбирает одну из трёх сфер, которая ему ближе: барбершоп, производство или кофейня. Эту сферу в игровой механике ему и будет предложено развивать.

После того как игрок выберет сферу, он становится владельцем бизнеса с определённым фиксированным стартовым капиталом и целью. Его задачей может быть, например, обрести широкую и лояльную аудиторию.

Фото © ПАО "Сбербанк"

Фото © ПАО "Сбербанк"

Затем игрок может покупать новую технику, нанимать персонал, расширять площадь, запускать рекламу и т.д, тратя при этом сумму, которая была дана изначально. Каждое совершённое действие влияет на конечный доход. Выполняя их, игрок будет видеть меняющийся счётчик, в котором будут отображаться расходы и повышение уровня доходов.

Фото © ПАО "Сбербанк"

Фото © ПАО "Сбербанк"

Когда участник закончит игру, он сможет пройти её заново, выбрав ту же или другую сферу, поделиться результатами с друзьями или перейти на сайт открытия счёта для бизнеса.

Фото © ПАО "Сбербанк"

Фото © ПАО "Сбербанк"

Интерактивный лендинг поможет потренироваться в открытии своего бизнеса, а механика игры раскроет суть быстроты и простоты онлайн-кредитов и РКО для предпринимателей.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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