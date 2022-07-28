"Тинькофф" запустил новый сервис авторизации в Рунете — Tinkoff ID 28 июля, 09:45 Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

"Тинькофф" запустил Tinkoff ID — сервис для быстрой и безопасной авторизации и единого входа в любые сервисы Рунета, сообщил банк. По Tinkoff ID можно входить в личные кабинеты на разных сайтах Рунета без ввода логина и пароля и получать услуги. Например, с ним можно совершать покупки или устроиться на работу без лишних документов.

Новый сервис решает проблему забытых паролей и одновременно повышает безопасность использования интернет-ресурсов. В ситуации, когда большая часть сайтов требуют создавать личные профили для получения услуг, пользователи начинают путаться в логинах и паролях.

Вход на сайты по Tinkoff ID позволит снизить в Рунете до 30 процентов мошенничества, связанного с социальной инженерией, отметил представитель "Тинькофф". Часто на сайтах объявлений и в соцсетях недобросовестные пользователи создают фейковые аккаунты для продажи несуществующих товаров или услуг, выманивая у покупателей средства. Но, если пользователь видит галочку "Подтверждено через Tinkoff ID" на сайте объявлений у продавца, он может быть уверен, что по ту сторону экрана реальный человек с подтверждёнными данными, говорят в банке.

Таким же образом сервис действует и в отношении сомнительных сайтов: если источник верифицирован по Tinkoff ID, значит, он проверенный.

Инфографика © АО "Тинькофф банк" 0+

Для работы с сервисом при авторизации на сайте нужно нажать кнопку "Войти с Тинькофф", далее ввести свой номер телефона, подтвердить вход по СМС-коду и предоставить доступ к нужным данным. Tinkoff ID действует и в мобильных приложениях: тогда в момент авторизации открывается приложение "Тинькофф", где нужно подтвердить вход по коду, отпечатку пальца или Face ID.

В России уже работает несколько аналогичных сервисов, например "Сбер ID", "Яндекс ID", VK ID, существует авторизация через "Госуслуги" или даже аккаунт Google. Многие из этих сервисов работают в основном внутри одноимённых экосистем. Tinkoff ID могут пользоваться все желающие, не только клиенты "Тинькофф", заявляет банк.

Инфографика © АО "Тинькофф банк" 0+

Изначально Tinkoff ID был единым ключом для входа в экосистему "Тинькофф". Авторизовавшись в системе один раз, клиенты получали доступ ко всем продуктам "Тинькофф": банкинг, инвестиции, мобайл, лайфстайл и другие. Теперь по такому же принципу они смогут пользоваться услугами на других сайтах.

Сейчас Tinkoff ID работает в 100 крупных сервисах — от магазинов до госструктур. Авторизоваться по Tinkoff ID уже можно на сайтах: S7, Х5 Group, Wildberries, "Детский мир", IVI, "Мои документы", "Технопарк", СДЭК, ЦУПИС, Philips, "Тез-тур", "Объединённое кредитное бюро", YouDo, "Гознак", Philips, Xiaomi, "Связной Трэвел", CloudTips, ПИК, Metro Cash&Carry, РТС, "Ростендер", VK, "220 вольт", "Банки.ру", "Медси", "Связной", Ostrovok.ru, "Ютека", Tikkurila, Schneider Electric и многих других сервисах.

В "Тинькофф" заявляют, что пользователи через Tinkoff ID смогут получать услуги, необходимые в любых жизненных сценариях и на любом этапе жизни.

Создатели сервиса планируют распространить его и на офлайн: пользователь будет сканировать QR-код, подтверждать свою личность через суперапп "Тинькофф" и пользоваться продуктом без необходимости показывать лишние документы. Например, подтвердить свою личность в офисе службы доставки или воспользоваться медицинскими услугами без паспорта и полиса.

— Мы хотим быть на каждом этапе жизни с нашими клиентами и внутри экосистемы, и в любой точке вселенной. Дать им возможность пользоваться услугами в любой точке Рунета так же быстро, в пару кликов, как в нашей экосистеме. Поэтому мы планируем подключить к "Тинькофф ID" всех крупнейших игроков рынка. Но и не только: масштаб партнёров непринципиален — к нам смогут "пристыковаться" сервисы любой величины — от госведомств до небольших торговых точек, — сказал Анатолий Макешин, директор платёжных систем, зампред правления "Тинькофф".

Авторы Валерия Мишина