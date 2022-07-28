"Это моя работа": Черчесов объяснил, как "Ференцварошу" удалось выйти в третий раунд квалификации ЛЧ

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что после домашнего поражения в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов от братиславского "Слована" (1:2) поговорил с командой и сделал всё возможное для итоговой победы. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Накануне в ответной встрече "Ференцварош" выиграл у "Слована" на выезде со счётом 4:1 и вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

"Это моя работа, просто всегда нужно сохранять голову холодной. После поражения в первом матче я поговорил с футболистами и сделал всё возможное, чтобы подготовить их к ответной встрече", — сказал Черчесов.