"Это моя работа": Черчесов объяснил, как "Ференцварошу" удалось выйти в третий раунд квалификации ЛЧ
Черчесов: Сделал всё возможное для выхода "Ференцвароша" в следующий отборочный раунд ЛЧ
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что после домашнего поражения в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов от братиславского "Слована" (1:2) поговорил с командой и сделал всё возможное для итоговой победы. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Накануне в ответной встрече "Ференцварош" выиграл у "Слована" на выезде со счётом 4:1 и вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
"Это моя работа, просто всегда нужно сохранять голову холодной. После поражения в первом матче я поговорил с футболистами и сделал всё возможное, чтобы подготовить их к ответной встрече", — сказал Черчесов.
"Надеемся, всё изменится": Черчесов объяснил поражение "Ференцвароша" в матче Лиги чемпионов со "Слованом"
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет с азербайджанским "Карабахом". Первая игра пройдёт 2 или 3 августа в Баку, ответная — 9 августа в Будапеште.
ФК "Ференцварош"