Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду
Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что организация может пригласить на один из своих турниров фигуристку национальной сборной Александру Трусову. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты. Ну а если говорить серьёзно: пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров — почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций", — сказал Дружинин.
Ранее Лайф сообщал, что Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики, которая проходит в Москве. В своей лучшей попытке она прыгнула на 4,19 метра.
Трусова является бронзовой призёркой чемпионата мира, на европейских первенствах она дважды показывала третий результат. На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова первой в истории без падений исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла в итоге второе место.
ТАСС / Шарифулин Валерий