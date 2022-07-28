Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду

Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что организация может пригласить на один из своих турниров фигуристку национальной сборной Александру Трусову. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты. Ну а если говорить серьёзно: пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров — почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций", — сказал Дружинин.

Ранее Лайф сообщал, что Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики, которая проходит в Москве. В своей лучшей попытке она прыгнула на 4,19 метра.