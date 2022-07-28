Потапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Праге со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Соревнования Livesport Prague Open с призовым фондом 251,7 тысячи долларов проходят на хардовом покрытии.

Встреча Потаповой и Чжу Линь продолжалась 1 час 42 минуты. За это время наша спортсменка исполнила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, отдав китаянке три свои подачи.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча между первой сеяной эстонкой Анетт Контавейт и Люси Гавличковой из Чехии. Четвертьфинальный матч запланирован на пятницу, 29 июля.