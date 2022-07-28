Футболисту "Крыльев Советов" Пиняеву не потребуется операция после пневмоторакса
Полузащитнику самарских "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву не потребуется операция на фоне выявленного у него левостороннего спонтанного пневмоторакса. Об этом РИА "Новости" заявил врач команды Кюри Чачаев.
"Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Всё индивидуально", — отметил Чачаев.
Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. По информации Лайфа, лечение полузащитника будет проходить в Санкт-Петербурге.
ФК "Крылья Советов"