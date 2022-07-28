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28 июля, 11:28

Футболисту "Крыльев Советов" Пиняеву не потребуется операция после пневмоторакса

Полузащитнику самарских "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву не потребуется операция на фоне выявленного у него левостороннего спонтанного пневмоторакса. Об этом РИА "Новости" заявил врач команды Кюри Чачаев.

"Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Всё индивидуально", отметил Чачаев.

Футболиста Пиняева переведут на лечение в Санкт-Петербург

Футболиста Пиняева переведут на лечение в Санкт-Петербург

Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс. По информации Лайфа, лечение полузащитника будет проходить в Санкт-Петербурге.

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ФК "Крылья Советов"

Шамиль Гаджиев

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