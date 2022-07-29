Эгоистичность, надменность, жадность? Раскрыты главные недостатки каждого знака зодиака
Никто не идеален — все мы не без изъянов. Удивительно, но звёзды, под которыми мы родились, могут наделить нас теми или иными недостатками. Так какие слабые стороны каждого из знаков зодиака?
Личность человека, его индивидуальность и неповторимость создаётся в процессе комбинирования черт характера, привычек поведения и, конечно же, каких-то недостатков. Рассмотрим, какие отрицательные черты свойственны носителям каждого из знаков зодиака.
Знак зодиака Овен
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Определённо, одни из главных недостатков носителей этого огненного знака зодиака — нетерпеливость и нетерпимость. Если Овен решился что-то сделать, наметил план действий, любое ожидание станет сильно выводить его из себя. Такие люди импульсивны и с "горячей головой" могут наговорить слишком много обидного, не думая о последствиях.
Знак зодиака Телец
Стремящиеся к финансовой стабильности люди со знаком зодиака Телец часто неоправданно скупы и жадны. Тратить деньги они любят, но каждый раз делают это с неохотой, с муками совести. Носители знака зодиака Тельца постоянно ноют и жалуются на нехватку финансов, при этом живут лучше большинства знакомых.
Знак зодиака Близнецы
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К главным недостаткам этих представителей воздушной стихии можно отнести неумение воспринимать последствия собственных действий, брать на себя ответственность. Близнецы могут в один день потратить месячную зарплату, например, играя в азартные игры, а потом просить у всех знакомых в долг. Или, поддавшись желаниям, закрутить роман одновременно с несколькими партнёрами, портя и себе репутацию, и тем, с кем они крутят любовь.
Знак зодиака Рак
Носители знака зодиака Рак, как все знают, крайне влюбчивы. Недостаток этих людей — в готовности отдавать себя полностью тем, в кого влюблены. В романтических отношениях они теряют себя настоящих. Раки часто страдают сменой настроения и могут быть чересчур ревнивыми, постоянно подозревать вторую половинку в неискренности или обмане.
Знак зодиака Лев
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Все привыкли, что главные эгоисты среди знаков зодиака — Львы. В этом убеждении есть доля правды, вот только маниакальная любовь к себе и комфорту далеко не единственный недостаток этих представителей стихии огня. Львы часто льстят, говоря то, что вы хотите от них услышать. А всё для того, чтобы в первую очередь добиться для себя выгоды.
Знак зодиака Дева
Люди, рождённые под знаком зодиака Дева, обожают критиковать всех и всегда. Они не станут поддерживать вас, когда придёте поплакаться или спросить совета, а чётко выскажут причины, почему вы снова оказались неудачником. Девы видят во всём подвох и относятся предвзято к окружающим. Как и Львы, представители земной стихии слишком ценят собственный комфорт и эгоистичны.
Знак зодиака Весы
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Вечно ищущие гармонии и идеальности во всём носители знака зодиака Весы часто упускают удачные возможности. Из недостатков этих представителей стихии воздуха можно выделить бескомпромиссность, завышенные требования к себе и окружающим, а ещё сильную зависимость от чужого мнения. Весам крайне важно выглядеть в глазах других людей идеально, из-за чего они порой могут быть достаточно нерешительными.
Знак зодиака Скорпион
Люди, рождённые под этим знаком зодиака, могут часто быть слишком "ядовитыми". Как и положено Скорпионам, давят на партнёра, склоняя к своей воле, а ещё мстительны после скандалов и в целом крайне ревнивы в отношениях. К особо явным недостаткам этих представителей стихии воды можно ещё отнести неумение проигрывать и неоправданно упорно желать изжить со свету обидчика, зацикливаясь на мести на долгое время.
Знак зодиака Стрелец
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Недостатком человека со знаком зодиака Стрелец можно назвать его "душноту". Стоит спросить что-то у такого представителя огненной стихии или поделиться мнением, как в ответ получите полуторачасовую лекцию, почему ваша точка зрения неправильная. Зачастую Стрельцы уверены, что знают всё лучше других, поэтому дают непрошеные советы и позволяют себе читать нотации.
Знак зодиака Козерог
В упрямстве людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, нет равных. Эти зануды стоят на своём до конца, даже зная, что неправы. Представители стихии земли достаточно надменны и эгоистичны, они не видят себе равных, поэтому могут позволить критиковать или поучать других. К явным недостаткам Козерога можно отнести слепоту к собственным ошибкам, их игнорирование. А вот чужие осечки люди этого знака зодиака припоминать могут годами.
Знак зодиака Водолей
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У этих представителей стихии воздуха из недостатков — незнание собственной меры. Водолеи либо уходят в дело или хобби с головой, забывая о семье и вторых половинках, либо тратят на работу непозволительно мало времени и ходят потом неудовлетворённые. Также рождённые под знаком зодиака Водолей любят перемывать косточки и ворчать, почему все вокруг делают всё как-то странно. Словно только они единственные имеют инструкцию, как жить, и пользуются ей.
Знак зодиака Рыбы
По природе своей люди-Рыбы пессимисты и нытики. Каждый раз носители этого знака зодиака начинают высказывать, какие вокруг все злые и противные, только и стараются обидеть несчастных и наивных Рыб. Эти представители стихии воды любят давить на жалость, прикидываясь беспомощными. Постоянно ждут, когда же кто-то сделает всё за них, поэтому готовы играть роль несчастных и обиженных вечно.
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