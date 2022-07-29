Эгоистичность, надменность, жадность? Раскрыты главные недостатки каждого знака зодиака

Личность человека, его индивидуальность и неповторимость создаётся в процессе комбинирования черт характера, привычек поведения и, конечно же, каких-то недостатков. Рассмотрим, какие отрицательные черты свойственны носителям каждого из знаков зодиака.

Знак зодиака Овен

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Определённо, одни из главных недостатков носителей этого огненного знака зодиака — нетерпеливость и нетерпимость. Если Овен решился что-то сделать, наметил план действий, любое ожидание станет сильно выводить его из себя. Такие люди импульсивны и с "горячей головой" могут наговорить слишком много обидного, не думая о последствиях.

Знак зодиака Телец

Стремящиеся к финансовой стабильности люди со знаком зодиака Телец часто неоправданно скупы и жадны. Тратить деньги они любят, но каждый раз делают это с неохотой, с муками совести. Носители знака зодиака Тельца постоянно ноют и жалуются на нехватку финансов, при этом живут лучше большинства знакомых.

Знак зодиака Близнецы

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К главным недостаткам этих представителей воздушной стихии можно отнести неумение воспринимать последствия собственных действий, брать на себя ответственность. Близнецы могут в один день потратить месячную зарплату, например, играя в азартные игры, а потом просить у всех знакомых в долг. Или, поддавшись желаниям, закрутить роман одновременно с несколькими партнёрами, портя и себе репутацию, и тем, с кем они крутят любовь.

Знак зодиака Рак

Носители знака зодиака Рак, как все знают, крайне влюбчивы. Недостаток этих людей — в готовности отдавать себя полностью тем, в кого влюблены. В романтических отношениях они теряют себя настоящих. Раки часто страдают сменой настроения и могут быть чересчур ревнивыми, постоянно подозревать вторую половинку в неискренности или обмане.

Знак зодиака Лев

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Все привыкли, что главные эгоисты среди знаков зодиака — Львы. В этом убеждении есть доля правды, вот только маниакальная любовь к себе и комфорту далеко не единственный недостаток этих представителей стихии огня. Львы часто льстят, говоря то, что вы хотите от них услышать. А всё для того, чтобы в первую очередь добиться для себя выгоды.

Знак зодиака Дева

Люди, рождённые под знаком зодиака Дева, обожают критиковать всех и всегда. Они не станут поддерживать вас, когда придёте поплакаться или спросить совета, а чётко выскажут причины, почему вы снова оказались неудачником. Девы видят во всём подвох и относятся предвзято к окружающим. Как и Львы, представители земной стихии слишком ценят собственный комфорт и эгоистичны.

Знак зодиака Весы

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Вечно ищущие гармонии и идеальности во всём носители знака зодиака Весы часто упускают удачные возможности. Из недостатков этих представителей стихии воздуха можно выделить бескомпромиссность, завышенные требования к себе и окружающим, а ещё сильную зависимость от чужого мнения. Весам крайне важно выглядеть в глазах других людей идеально, из-за чего они порой могут быть достаточно нерешительными.

Знак зодиака Скорпион

Люди, рождённые под этим знаком зодиака, могут часто быть слишком "ядовитыми". Как и положено Скорпионам, давят на партнёра, склоняя к своей воле, а ещё мстительны после скандалов и в целом крайне ревнивы в отношениях. К особо явным недостаткам этих представителей стихии воды можно ещё отнести неумение проигрывать и неоправданно упорно желать изжить со свету обидчика, зацикливаясь на мести на долгое время.

Знак зодиака Стрелец

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Недостатком человека со знаком зодиака Стрелец можно назвать его "душноту". Стоит спросить что-то у такого представителя огненной стихии или поделиться мнением, как в ответ получите полуторачасовую лекцию, почему ваша точка зрения неправильная. Зачастую Стрельцы уверены, что знают всё лучше других, поэтому дают непрошеные советы и позволяют себе читать нотации.

Знак зодиака Козерог

В упрямстве людям, рождённым под знаком зодиака Козерог, нет равных. Эти зануды стоят на своём до конца, даже зная, что неправы. Представители стихии земли достаточно надменны и эгоистичны, они не видят себе равных, поэтому могут позволить критиковать или поучать других. К явным недостаткам Козерога можно отнести слепоту к собственным ошибкам, их игнорирование. А вот чужие осечки люди этого знака зодиака припоминать могут годами.

Знак зодиака Водолей

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У этих представителей стихии воздуха из недостатков — незнание собственной меры. Водолеи либо уходят в дело или хобби с головой, забывая о семье и вторых половинках, либо тратят на работу непозволительно мало времени и ходят потом неудовлетворённые. Также рождённые под знаком зодиака Водолей любят перемывать косточки и ворчать, почему все вокруг делают всё как-то странно. Словно только они единственные имеют инструкцию, как жить, и пользуются ей.

Знак зодиака Рыбы