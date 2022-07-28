НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 12:01

Фигуристка Забияко выложила фото с Касаткиной, которая недавно сделала каминг-аут

Фигуристка Забияко выложила фото с обнимающей её Касаткиной

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kasatkina</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kasatkina

Российская фигуристка Наталья Забияко в соцсетях поделилась снимком с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая обнимает её сзади.

"Фитнес на свежем воздухе — хороший шанс загореть", — подписала снимок Забияко.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_zabiiako

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_zabiiako

Отметим, что на опубликованном фото Касаткина прижимается к фигуристке и обнимает её со спины, а одну руку теннисистка кладёт в карман Забияко.

Как теннисистка Касаткина захотела сменить спортивное гражданство и сделала смелый каминг-аут

Как теннисистка Касаткина захотела сменить спортивное гражданство и сделала смелый каминг-аут

Ранее Лайф сообщал, что теннисистка Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По некоторым данным, её "возлюбленной" может оказаться именно Наталья Забияко.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров