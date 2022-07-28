Фигуристка Забияко выложила фото с Касаткиной, которая недавно сделала каминг-аут

Российская фигуристка Наталья Забияко в соцсетях поделилась снимком с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая обнимает её сзади.

"Фитнес на свежем воздухе — хороший шанс загореть", — подписала снимок Забияко.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_zabiiako

Отметим, что на опубликованном фото Касаткина прижимается к фигуристке и обнимает её со спины, а одну руку теннисистка кладёт в карман Забияко.