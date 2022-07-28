Фигуристка Забияко выложила фото с Касаткиной, которая недавно сделала каминг-аут
Фигуристка Забияко выложила фото с обнимающей её Касаткиной
Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kasatkina
Российская фигуристка Наталья Забияко в соцсетях поделилась снимком с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая обнимает её сзади.
"Фитнес на свежем воздухе — хороший шанс загореть", — подписала снимок Забияко.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_zabiiako
Отметим, что на опубликованном фото Касаткина прижимается к фигуристке и обнимает её со спины, а одну руку теннисистка кладёт в карман Забияко.
Ранее Лайф сообщал, что теннисистка Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По некоторым данным, её "возлюбленной" может оказаться именно Наталья Забияко.